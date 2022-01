Novak Djokovic, l'Australia cancella il visto: il numero uno deve tornare indietro. I legali hanno presentato ricorso (Di giovedì 6 gennaio 2022) Novak Djokovic, n.1 del tennis, bloccato per un problema legato al visto: il governo dello Stato di Victoria ha respinto la richiesta d’ingresso. L’Australian Open l’aveva autorizzato a giocare «con un’esenzione» pur se non vaccinato. Il padre: «Lo tengono prigioniero, pronti a ritrovarci in strada per lui. È lo Spartaco del nuovo mondo» Leggi su corriere (Di giovedì 6 gennaio 2022), n.1 del tennis, bloccato per un problema legato al: il governo dello Stato di Victoria ha respinto la richiesta d’ingresso. L’n Open l’aveva autorizzato a giocare «con un’esenzione» pur se non vaccinato. Il padre: «Lo tengono prigioniero, pronti a ritrovarci in strada per lui. È lo Spartaco del nuovo mondo»

