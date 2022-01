La Vita in Diretta, Alberto Matano su tutte le furie : "Mi hanno soffiato l'ospite" (Di giovedì 6 gennaio 2022) Pomeriggio ad alta tensione in televisione. Polemiche tra La Vita In Diretta e Pomeriggio 5 News. A far infuriare Alberto Matano, noto per la sua educazione e la sua cortesia, è stato il «furto» da sotto gli occhi dell'ospite della trasmissione pomeridiana della Rai. Nella caccia alla notizia e all'ospite migliore, si è scatenata una vera e propria lotta per intervistare l'uomo che potrebbe essere il marito di una donna trovata morta. Al momento, l'unica cosa che si sa per certa, è il ritrovamento del corpo di una donna che potrebbe essere di Liliana Resinovich, scomparsa da alcune settimane a Trieste. Si stava parlando di un caso di cronaca che, in quel momento, sembrava essere giunto a un punto di svolta. Ieri pomeriggio, infatti, il corpo senza Vita di una donna è ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 6 gennaio 2022) Pomeriggio ad alta tensione in televisione. Polemiche tra LaIne Pomeriggio 5 News. A far infuriare, noto per la sua educazione e la sua cortesia, è stato il «furto» da sotto gli occhi dell'della trasmissione pomeridiana della Rai. Nella caccia alla notizia e all'migliore, si è scatenata una vera e propria lotta per intervistare l'uomo che potrebbe essere il marito di una donna trovata morta. Al momento, l'unica cosa che si sa per certa, è il ritrovamento del corpo di una donna che potrebbe essere di Liliana Resinovich, scomparsa da alcune settimane a Trieste. Si stava parlando di un caso di cronaca che, in quel momento, sembrava essere giunto a un punto di svolta. Ieri pomeriggio, infatti, il corpo senzadi una donna è ...

