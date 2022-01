Insigne, subito via da Napoli. L’impossibile convivenza del capitano “canadese” e “traditore” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Insigne ha scelto di concludere la sua carriera con il Toronto. La fantastica offerta canadese ha convinto Insigne a rompere gli indugi. Dal 1 di luglio sarà in forza alla formazione nordamericana, ma nei prossimi cinque mesi Insigne – da contratto – dovrà continuare a vestire la maglia del Napoli. La situazione emotiva e tecnica d’Insigne sarà estremamente delicata. La sua scelta professionale è legittima ma ha creato subbuglio tra i tifosi. Ed è fin troppo facile prevedere che al primo passaggio sbagliato si scateneranno fischi e polemiche. Insigne sarà accusato di esser distratto dal suo futuro nordamericano, di preservare le forze in vista della nuova avventura, di non aver Napoli nel cuore, etc. etc. Uno stillicidio che potrebbe ripetersi ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 6 gennaio 2022)ha scelto di concludere la sua carriera con il Toronto. La fantastica offertaha convintoa rompere gli indugi. Dal 1 di luglio sarà in forza alla formazione nordamericana, ma nei prossimi cinque mesi– da contratto – dovrà continuare a vestire la maglia del. La situazione emotiva e tecnica d’sarà estremamente delicata. La sua scelta professionale è legittima ma ha creato subbuglio tra i tifosi. Ed è fin troppo facile prevedere che al primo passaggio sbagliato si scateneranno fischi e polemiche.sarà accusato di esser distratto dal suo futuro nordamericano, di preservare le forze in vista della nuova avventura, di non avernel cuore, etc. etc. Uno stillicidio che potrebbe ripetersi ...

