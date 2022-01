Dir. ASL Napoli 2: “Tre azzurri punibili. C’è un focolaio azzurro, a rischio la gara con la Samp” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il dir.dell'ASL Napoli 2 D'Amore ha specificato che i tre azzurri Zielinski, Lobotka e Rrahmani non possono giocare perché senza green pass, sono punibili. L'articolo proviene da Forzazzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il dir.dell'ASL2 D'Amore ha specificato che i treZielinski, Lobotka e Rrahmani non possono giocare perché senza green pass, sono. L'articolo proviene da Forz.net.

Advertising

ilnapolionline : D'Amore, dir. ASL Napoli 2: 'Oggi in Italia forse passano più facilmente le illogicità che le logicità' -… - Salvato95551627 : RT @tuttonapoli: Juve-Napoli salta? Dir. Asl Torino se ne lava le mani: 'Decide Dipartimento Prevenzione' - tuttonapoli : Dir. Asl Napoli 2: 'Se i tre azzurri bloccati giocano saranno soggetti a provvedimenti!' - emilio_giuliano : Non è lo stesso che ha vietato al #Torino di partire per Bergamo? Tuttologo @capuanogio @FBiasin @FrancescoOrdine m… - infoitsport : Dir. ASL Napoli: “Non abbiamo fermato la squadra per un motivo” -