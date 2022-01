De Laurentiis su Twitter | “Il Napoli è una vera squadra da battere!”

Advertising

ilbianconerocom : De Laurentiis: 'Con tutte le assenze il Napoli si conferma squadra da battere' - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale De Laurentiis: “Nonostante le assenze, il Napoli resta una… - junews24com : De Laurentiis esulta: «Dimostrato di essere una vera squadra da battere!» - FOTO - - ilnapolionline : Fine gara - Arrivano subito i complimenti di Aurelio De Laurentiis - - napolista : De Laurentiis: «Grazie a tutti, con tutte le assenze il Napoli dimostra di essere una vera squadra da battere» Su… -

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis Twitter

... ma alcuni tamponi sono ancora in attesa di essere riprocessati, come informa il Napoli su). Il Napoli deve presentarsi in campo anche perché il club di Aurelio Denon ha alcuna ...'Insigne voleva restare, Deha detto di no', queste le parole del giornalista Umberto Chiariello su. In tanti tra tifosi e giornalisti, stanno prendendo di mira il Insigne per la sua decisione di lasciare il ...Scrive su Twitter Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, commentando il pareggio del Napoli contro la Juventus: "Grazie alla squadra, grazie a tutto lo staff, grazie a Spalletti che anche da lo ...Su Twitter: «Grazie alla squadra, grazie a tutto lo staff, grazie a Spalletti che anche da lontano ha mandato messaggi importantissimi ai suoi ragazzi» ...