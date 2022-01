Covid, dal 10 gennaio servirà green pass rafforzato per accedere a palestre e piscine (Di venerdì 7 gennaio 2022) Importanti novità per tutti i cittadini italiani per quanto riguarda l’accesso alle palestre ed alle piscine. Il nuovo decreto-legge prevede infatti che “l’accesso a piscine, palestre e sport di squadra, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché agli spogliatoi (con esclusione dell’obbligo per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età di disabilità), a partire dal 10 gennaio 2022 e fino allo stato di cessazione dello stato di emergenza, è consentito esclusivamente ai possessori di green pass rafforzato“. A partire dal 25 dicembre, invece, “per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2?. ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 gennaio 2022) Importanti novità per tutti i cittadini italiani per quanto riguarda l’accesso alleed alle. Il nuovo decreto-legge prevede infatti che “l’accesso ae sport di squadra, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché agli spogliatoi (con esclusione dell’obbligo per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età di disabilità), a partire dal 102022 e fino allo stato di cessazione dello stato di emergenza, è consentito esclusivamente ai possessori di“. A partire dal 25 dicembre, invece, “per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2?. ...

