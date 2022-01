Covid: 'A metà febbraio il picco di morti in Italia'. I dati di un istituto Usa (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il picco dei decessi in Italia per Covid potrebbe arrivare per la metà di febbraio . Il nostro Paese, che da un paio di giorni ha registrato oltre 200 morti, fra poco più di un mese rischia di fare i ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 6 gennaio 2022) Ildei decessi inperpotrebbe arrivare per ladi. Il nostro Paese, che da un paio di giorni ha registrato oltre 200, fra poco più di un mese rischia di fare i ...

Advertising

Agenzia_Ansa : In Italia il picco dei decessi per Covid-19 potrebbe arrivare a metà febbraio, secondo l'istituto di ricerca americ… - SimoneAlliva : La Società Italiana di Anestesia e Rianimazione denuncia in un rapporto come sette ricoverati gravi su dieci siano… - Agenzia_Ansa : Un decreto per nuovi sostegni economici alle attività in crisi a causa del Covid dovrebbe arrivare tra una decina d… - info_monari : RT @Agenzia_Ansa: In Italia il picco dei decessi per Covid-19 potrebbe arrivare a metà febbraio, secondo l'istituto di ricerca americano Ih… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'In Italia il picco dei decessi per Covid-19 potrebbe arrivare a metà febbraio, secondo l'istituto di… -