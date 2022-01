"Cos'ha portato in studio?". Iacchetti sconvolge Ezio Greggio: a Striscia il clamoroso sfottò a Greta | Video (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il ritorno di Ezio Greggio e Enzo Iacchetti dietro al bancone di Striscia la Notizia ha fatto bene al tg satirico di Canale 5 ideato da Antonio Ricci. La coppia storica del programma non invecchia mai: anzi, è sempre più calata nella parte, ormai Striscia è una seconda pelle per loro. I siparietti con cui stanno aprendo le puntate strappando sempre un sorriso ai telespettatori, che sono stati contenti di accoglierli dietro al bancone ancora una volta. In occasione dell'Epifania, non poteva mancare una gag sulla befana. Enzo Iacchetti è infatti entrato con un grosso sacco di stoffa in spalla. “Dove vai in giro con questo coso?”, gli ha chiesto Ezio Greggio. “Stanotte è la notte della befana e io ho un business - è stata la risposta di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il ritorno die Enzodietro al bancone dila Notizia ha fatto bene al tg satirico di Canale 5 ideato da Antonio Ricci. La coppia storica del programma non invecchia mai: anzi, è sempre più calata nella parte, ormaiè una seconda pelle per loro. I siparietti con cui stanno aprendo le puntate strappando sempre un sorriso ai telespettatori, che sono stati contenti di accoglierli dietro al bancone ancora una volta. In occasione dell'Epifania, non poteva mancare una gag sulla befana. Enzoè infatti entrato con un grosso sacco di stoffa in spalla. “Dove vai in giro con questo coso?”, gli ha chiesto. “Stanotte è la notte della befana e io ho un business - è stata la risposta di ...

