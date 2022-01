Combinata nordica | Rehrl vince il PCR di Predazzo davanti a Watabe e Lamparter Si qualificano Buzzi e Pittin

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Franz-Josefcomincia nel migliore dei modi il weekend in Val di Fiemme, sede della quinta tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile di2021-2022, imponendosi sul trampolino piccolo di(con punto HS a 102 metri) nel Provisional Competition Round. Lo specialista austriaco classe 1993, nonostante una stanga di partenza più bassa rispetto al resto della concorrenza (su richiesta del suo staff tecnico), ha superato quota 100 metri ottenendo la seconda miglior misura della serie (102 metri) e diventando il nuovo leader virtuale della gara in vista della Gundersen di sabato nel caso in cui non dovesse disputarsi il segmento di salto ufficiale.precederebbe di 24? un tandem composto dal giapponese Yoshito(2° nel PCR a 5.9 punti dalla vetta) ...

Alle sue spalle si sono inserite ben tre norvegesi, con Ida Marie Hagen in piazza d'onore (92 metri da stanga 22, a 3.9 punti dalla vetta) davanti alle più quotate connazionali Mari Leinan Lund (a - 4.... Discovery+) 19.00(Coppa del Mondo) - PCR maschile in Val di Fiemme (non è prevista diretta tv/streaming) 19.00 HOCKEY GHIACCIO (Alps League) - Jesenice - Cortina (non è ...Si è aperta quest'oggi in Val di Fiemme la quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile di combinata nordica 2021-2022, con lo svolgimento del consueto Provisional Competition Round (o salt ...Il Provisional Competition Round ha aperto la tappa di Coppa del mondo di combinata nordica in Val di Fiemme. In … Continua ...