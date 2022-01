Brucia edificio a Philadelphia | 12 morti tra cui 8 bambini

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Tragedia a, dove un incendio in una townhouse ha ucciso dodici persone, tra cui otto. Due i feriti. L'abitazione di tre piani era stata convertita in appartamenti. Non si ...

Agenzia ANSA

Nell'erano presenti quattro rivelatori di fumo ma nessuno di essi è entrato in funzione. .... è divampato la notte scorsa a Paternò nell'ex albergo Sicilia, struttura abbandonata da tempo e occupata da senza fissa dimora, che sono fuggiti in tutta fretta dall'con coperte e borsoni. ...L'età delle vittime va dai due ai 33 anni. L'incendio è scoppiato nella prima mattinata di mercoledì. Nell'edificio erano presenti quattro rivelatori di fumo ma nessuno di essi è entrato in funzione. ...Tragedia a Philadelphia, risvegliatasi con uno dei suoi peggiori incendi nell’ultimo secolo: un rogo in un condominio ha ucciso 13 persone, tra cui sette bambini. Il bilancio delle vittime potrebbe tu ...