Antonella Viola sotto scorta dopo le minacce dei No vax con un proiettile: «I bambini non si toccano» (Di giovedì 6 gennaio 2022) Antonella Viola, l'immunologa che dirige l'istituto di Ricerca Pediatrica Città della speranza di Padova, è finita sotto scorta dopo aver ricevuto una lettera di... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 6 gennaio 2022), l'immunologa che dirige l'istituto di Ricerca Pediatrica Città della speranza di Padova, è finitaaver ricevuto una lettera di...

Advertising

EnricoLetta : Forza Antonella #Viola. Vada avanti. Non si faccia intimidire. - Corriere : L’immunologa Viola finisce sotto scorta per le minacce dei no vax: «Colpiremo la sua famiglia» - repubblica : Minacce dai No Vax, finisce sotto scorta l'immunologa Antonella Viola - IlModeratoreWeb : Minacce a immunologa Antonella Viola, solidarietà di Zaia - - antonionota5 : RT @nzingaretti: Tutta la mia solidarietà ad Antonella Viola. Triste finire sotto scorta per aver parlato di salute, scienza e vaccini. C… -