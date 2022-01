Amici 21 | scoppia una lite tra LDA ed Elena Manuele | i motivi

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Nella casetta di21 poco fa ha avuto luogo il primo acceso scontro tra LDA ed. A scatenare la discussione è stata Cosmary Fasanelli, che si è lamentata di come tanti coinquilini non rispettino né i turni delle pulizie, né le normali norme di pulizia ed educazione. “Ieri i pan di stelle li stavano Dario, Sissi ed, che stava qui, si annoiava per arrivare a prenderli e ne ha aperto un altro pacco” ha dichiarato la ballerina. “Non c’è lavoro di squadra, non c’è organizzazione. Tutto faceva un po’ schifo. Io faccio quando tocca a me e quando non tocca a me. Quelli che fanno di più sono Serena, Alex e forse Nicole”.21, emozioni sotto l’albero di Natale: LDA non trattiene le lacrime Una clip ...

Advertising

Novella_2000 : #Amici21, aria tesa anche a Natale: scoppia una furiosa lite tra i ragazzi (VIDEO) - IsaeChia : #Amici21, scoppia la lite tra Elena Cognome e LDA che sbotta: “È la prima volta che mi vedete inca*zato, io impazzi… - ParliamoDiNews : Amici 21, scoppia la lite tra Elena Manuele e LDA che sbotta #amici #scoppia #lite #elena #manuele #sbotta - romanovhogws : amici, mi scoppia la testa - lttltrtl1 : mentre dormivo una coppia di amici si è messa a litigare perché lei vuole andare a convivere e lui no, scena tragic… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici scoppia

Zazoom Blog

Vincere in coppia di certo non può essere definita cosa di tutti i giorni: in cittàla festa per i fortunati. In città la festa è esplosa nel giro di pochissime ore. La doppia ...quasi due,...Leggi ancheSpeciali di Maria de FIlippi: Irama il vincitore della finale Uomini e Donne: Tra Veronica Ursida e Giovanni Longobardi ecco cos'è accaduto Nuova soap a Giugno al posto di Uomini e ...Nelle scorse ore è stato mandato in onda un filmato in cui abbiamo visto gli allievi di Amici 21 litigare animatamente.E' scoppiata un'accesa lite tra LDA ed Elena Manuele per colpa delle pulizie. I ragazzi di Amici 21 sono stati più volte ripresi per la manc ...