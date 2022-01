Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 5 gennaio 2022)DEL 5 GENNAIOORE 15.20 GINA PANDOLFO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO TUTTAVIA, AUN INCIDENTE CAUSA CODE SULLA CASSIA DA VIA DELLA GIUSTINIANA A VIA DEI DUE PONTI, NEI DUE SENSI DI MARCIA RIPERCUSSIONI ANCHE SUL TRASPORTO PUBBLICO FORTI RITARDI PER I BUS DELLE LINEE 201, 223 E 301 SULLA SALARIA CODE ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE, PER LAVORI CHE COMPORTANO LA RIDUZIONE CI CARREGGIATA, VERSO IL CENTRO PER GLI EVENTI IN PROGRAMMA NELLA CAPITALE L’INCONTRO DI CALCIO– EMPOLI, PER IL CAMPIONATO DI SERIE “A” DOMANI ALL’OLIMPICO, CALCIO DI INIZIO ALLE ORE 14.30 A PARTIRE DALLE ORE 07.00 DEL MATTINO UNA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO SARA’ ...