UFFICIALE – Focolaio Covid-19 Napoli: arriva la decisione dell’ASL. Il comunicato (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Focolaio Covid Napoli arriva la decisione dall'ASL che dà il via libera alla partenza del Napoli per Torino. Si giocherà regolarmente L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 5 gennaio 2022)ladall'ASL che dà il via libera alla partenza delper Torino. Si giocherà regolarmente L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Meret positivo al covid, contagiato anche un membro dello staff La positività al COVID di Meret è stata comunicata dalla SSC Napoli con una nota ufficiale: ' In seguito al giro di tamponi effettuato questa mattina al gruppo squadra è emersa la positività al Covid ...

UFFICIALE - Focolaio Covid nel Bayern Monaco: altri 7 positivi 100x100 Napoli Juventus-Napoli, per l'ASL si gioca: i partenopei partiranno per Torino Questo il comunicato ufficiale dell’ASL: “In merito all’accertato focolaio di positività al Covid-19 relativo alla SSC Napoli, l’ASL Napoli 1 Centro rende noto che alla conclusione dell’indagine ...

Juventus-Napoli si gioca? La decisione UFFICIALE L’ASL 1 di Napoli, pochi minuti fa, ha diramato un comunicato ufficiale che recita: “In merito all’accertato focolaio di positività al Covid-19 relativo alla SSC Napoli, l’ASL Napoli 1 Centro rende ...

