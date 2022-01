Tatuaggi digitali usa e getta e robot affettuosi

(Di mercoledì 5 gennaio 2022)usa e, un cuscino per non russare, la tastiera di scacchi smart e uno zaino realizzato riciclando bottiglie di plastica. Sono alcune delle tante curiosità presentate a Las Vegas Unveiled, un evento per i media che offre una panoramica sulle novità del Ces 2022, la fiera dell elettronica di consumo. Il cuscino dell azienda sudcoreana Tenminds promette sonni tranquilli per chi russa. Tramite una serie di sensori il cuscino si muove dolcemente spostando la posizione di chi dorme.Anche se non sembra, lo zaino Targus è realizzato con materiale riciclato e ha al suo interno una tecnologia Apple per geolocalizzarlo. Lo zaino smarrito può essere ritrovato attraverso una app. Targus ha vinto uno degli Innovation Awards assegnati al Ces: "Abbiamo vinto perché lo zaino coniuga la tecnologia con la sostenibilità ambientale. ...

Tiscali.it

a specchi(è il caso di Baracoda ) offrono dati sempre più dettagliati sullo stato fisico di una persona. Grande attenzione per Prinker : un piccolo aggeggio in grado di fare