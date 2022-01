Omicron è già prevalente in Italia? Qual è la reale affidabilità dei tamponi rapidi? La nuova variante si sta “raffreddorizzando”? Le risposte (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Parla il responsabile del reparto malattie Infettive dell’Amedeo di Savoia Giovanni Di Perri: «Fra un mese Omicron prevalente, la mia idea è che ci si avvii verso una convivenza pacifica col virus». I vaccini? «Fondamentali, dovremo conviverci. Come per quelli con l’influenza». Leggi su lastampa (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Parla il responsabile del reparto malattie Infettive dell’Amedeo di Savoia Giovanni Di Perri: «Fra un mese, la mia idea è che ci si avvii verso una convivenza pacifica col virus». I vaccini? «Fondamentali, dovremo conviverci. Come per quelli con l’influenza».

Advertising

marcodimaio : Incredibile che si immagini di fare il voto a distanza per eleggere il prossimo presidente della Repubblica. L’elez… - Agenzia_Ansa : Sotto la spinta della variante Omicron, l'epidemia di Covid-19 ha ridotto a una settimana il tempo di raddoppio ed… - LaStampa : Omicron è già prevalente in Italia? Qual è la reale affidabilità dei tamponi rapidi? La nuova variante si sta “raff… - LaStampa : Omicron è già prevalente in Italia? Qual è la reale affidabilità dei tamponi rapidi? La nuova variante si sta “raff… - EFaggeta : @SetteSergio @SandyLombardia @Stelio_Bonsegna Esatto, ma se volevano contrastare omicron aggiornavano in fretta il… -