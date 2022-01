Nancy Brilli su Instagram | Ho il Covid | mi è presa brutta | brutta

(Di mercoledì 5 gennaio 2022)ha postato un messaggio suprima di recarsi in pronto soccorso: 'Mi sento una schifezza, stanchezza mortale e tosse d'oltretomba'.ha sceltoper annunciare di aver recentemente contratto il, dando inizio al nuovo anno nel peggiore dei modi. L'attrice romana ha rivelato ai suoi fan di aver contratto la malattia, che è andata ad aggiungersi ai suoi altri problemi di salute, in una forma piuttosto cruenta. "Dopo la schiena rotta, la congiuntivite a entrambi gli occhi, il dito rotto di un piede, ora il. Basta". Ha spiegato laattraverso le sueStories. "Mi sento una schifezza. M'è, ...

L attrice sbotta sui social prima di andare in ospedale: Dopo la schiena rotta, la congiuntivite a entrambi gli occhi, il dito rotto di un piede, ora il Covid. Basta Anchepositiva al Covid. Lo ha annunciato dal suo profilo Instagram ai follower, commentando il suo pessimo stato di ...ha contratto il Covid ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LE MAPPE ), e non in forma particolarmente lieve. A dirlo è stata la stessa attrice con una serie di Stories sul suo profilo ...Cronaca - Mi sento una schifezza. M'è presa brutta brutta con una stanchezza mortale, una tosse d'oltretomba", e racconta della corsa .... Comincia così l'anno per lei, con il saturimetro, racconta, ...L'attrice si sfoga su Instagram: "Mi è presa brutta, brutta". Il saturimetro indicava la sua saturazione all'84%, un livello preoccupante ...