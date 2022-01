Mihajlovic: 'Inferiori all'Inter anche al completo, ma il Bologna darà tutto' (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La giornata pre Bologna - Inter parte con altri 4 positivi: Medel, Vignato, Van Hooijdonk e Santander. Sinisa Mihajlovic non ne ha 12 fra colpiti dal Covid, infortunati ('Schouten dovrebbe tornare qui ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La giornata preparte con altri 4 positivi: Medel, Vignato, Van Hooijdonk e Santander. Sinisanon ne ha 12 fra colpiti dal Covid, infortunati ('Schouten dovrebbe tornare qui ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Mihajlovic: 'Domani saremo 11 vs 11. E comunque siamo inferiori all'Inter anche al completo' - sportli26181512 : Mihajlovic: 'Inferiori all'Inter anche al completo, ma il Bologna darà tutto': Mihajlovic: 'Inferiori all'Inter anc… - Gazzetta_it : Mihajlovic: 'Inferiori all'Inter anche al completo, ma il Bologna darà tutto' - VailatiSergio : RT @90ordnasselA: “Noi domani saremo in 11 in campo così come loro, non vogliamo alibi. E comunque siamo inferiori all'Inter anche al compl… - zazoomblog : Bologna-Inter Mihajlovic: “Niente alibi ma siamo inferiori. Covid? Gli altri sport li stanno fermando” - #Bologna-… -