Messaggero: il no-vax della Roma è pronto a chiedere la cessione pur di non vaccinarsi

Secondo quanto scrive Il Messaggero, il calciatore no-vax della Roma, del quale non è noto il nome, per la protezione accordatagli da Trigoria, sarebbe disposto persino a chiedere la cessione pur di non vaccinarsi. I tentativi dell'allenatore José Mourinho e della dirigenza giallorossa di convincerlo sono stati inutili. Tutto invano: un novax irriducibile. Questo è ciò che scrive il quotidiano Romano. "Tanto che, giusto per fare un esempio, il no vax della Roma – il cui nome è coperto dalle norme sulla privacy – ha lasciato intendere che chiederebbe la cessione se non potesse scendere in campo per via del decreto".

