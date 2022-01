Matteo Berettini è il nuovo ambasciatore Hugo Boss

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il 2022 diBerrettini si apre davvero alla grande. Per il re del tennis italiano, infatti, c’è un’importante novità nel campo moda che lo riguarda. Il numero uno d’Italia è sceso in campo nella ATP Cup vestendo per la prima volta. Ed è un cambio di sponsor importante perche finora aveva vestito Lotto. Il marchio italiano, infatti, lo aveva guidato sino ad oggi in tutta la sua carriera agonistica.ha scalato le classifiche del tennis maschile professionistico nella scena mondiale. A soli 25 anni, può vantare più di 100 vittorie in match a livello di Tour, oltre a 5 titoli ATP in singolare. È l’unico giocatore italiano ad aver mai raggiunto la finale dei Championships, lo slam inglese che si disputa a Wimbledon. Soprannominato “The Hammer“, il ...