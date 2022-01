LIVE – Roma-Milan 0-2, Supercoppa femminile 2022: semifinale (DIRETTA) (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tutto pronto per la prima semifinale di Supercoppa femminile. Alle 14:30 di mercoledì 5 gennaio tocca a Roma e Milan scendere in campo nella cornice dello stadio Francioni di Latina. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le parole dei protagonisti e le pagelle di questa sfida che vale l’accesso alla finalissima contro la vincente di Juventus-Sassuolo. COME SEGUIRLA IN TV AGGIORNA LA DIRETTA Roma-Milan 0-2 (31? Thomas, 36? Bergamaschi) 56? Problema muscolare per Bartoli. 53? Ritmi non esaltanti in questo secondo tempo. 46? Si riparte per il secondo tempo. 45? Finisce qui il primo tempo, 0-2 per il Milan sulla Roma. 45? Ammonita Pettenuzzo. 44? Tiro complicatissimo al volo di Serturini, palla ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tutto pronto per la primadi. Alle 14:30 di mercoledì 5 gennaio tocca ascendere in campo nella cornice dello stadio Francioni di Latina. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le parole dei protagonisti e le pagelle di questa sfida che vale l’accesso alla finalissima contro la vincente di Juventus-Sassuolo. COME SEGUIRLA IN TV AGGIORNA LA0-2 (31? Thomas, 36? Bergamaschi) 56? Problema muscolare per Bartoli. 53? Ritmi non esaltanti in questo secondo tempo. 46? Si riparte per il secondo tempo. 45? Finisce qui il primo tempo, 0-2 per ilsulla. 45? Ammonita Pettenuzzo. 44? Tiro complicatissimo al volo di Serturini, palla ...

Advertising

forzaroma : Milan-Roma , tra poco Mourinho in conferenza stampa - LIVE #ASRoma - ACMilanInside_ : ?? ROMA - MILAN ?? Diretta Live della Supercoppa femminile #supercoppa #calcio #calciofemminile #milanfemminile LIV… - VoceGiallorossa : ?? LIVE MAITLAND-NILES - Le cifre dell'accordo con l'Arsenal. Visite mediche in corso, giocatore a Roma entro 48 ore… - gilnar76 : Roma #Milan femminile LIVE 0-2: Bergamaschi raddoppia! #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - siamo_la_Roma : ?? #Supercoppa #RomaMilan ?? Si va all'intervallo con la #Roma sotto di due gol ?? Per le giallorosse serve un'impre… -