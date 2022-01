Lista Calenda | Carpano | fusione Ama-Acea | Gualtieri deve prendere coraggio

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma – “L’Ama ha bisogno di efficienza. E dalla suaconne beneficerebbero sia la città che i lavoratori. Ne parliamo da un anno. Da un lato si porterebbero in Ama maggiori capacità di progettazione degli impianti, cruciali per uscire dall’emergenza rifiuti.” “Basti pensare che l’ultimo impianto è stato collaudato da Ama 13 anni fa, nel 2008. Dall’altro si otterrebbe un’organizzazione aziendale più efficiente grazie alla trasparenza nei confronti del mercato, che premierebbe merito e competenze dei lavoratori”. Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino della, Francesco, in merito all’apertura del segretario della Cgil Roma e Lazio alla creazione di una multiutility romana. Per“i modelli sono i gruppi A2A e Iren di Milano e Torino. Ma ...