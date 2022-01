La Sampdoria chiude l’affare per il centrocampista: arriva dal Torino! (Di giovedì 6 gennaio 2022) Dopo la rescissione di Adrien Silva, la Sampdoria stava cercando un centrocampista per sostituirlo e la società è riuscita a trovare un accordo per Rincon, in arrivo dal Torino. Rincon, TorinoPer il centrocampista venezuelano è stato trovata un’intesa sulla base di un prestito di sei mesi con la Sampdoria che, di comune accordo con il Torino, potrà poi valutare se rinnovarlo in base al rendimento e alla tenuta fisica. Rincon ha tra l’altro già vissuto a Genova, in quanto ha vestito la maglia del Grifone dal 2014 al 2017 per poi passare proprio al Torino. Rincon non ha trovato spazio in questa prima metà di stagione sotto la gestione di Juric ed è pronto a sposare questo nuovo progetto per rilanciarsi. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Roma, ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 6 gennaio 2022) Dopo la rescissione di Adrien Silva, lastava cercando unper sostituirlo e la società è riuscita a trovare un accordo per Rincon, in arrivo dal Torino. Rincon, TorinoPer ilvenezuelano è stato trovata un’intesa sulla base di un prestito di sei mesi con lache, di comune accordo con il Torino, potrà poi valutare se rinnovarlo in base al rendimento e alla tenuta fisica. Rincon ha tra l’altro già vissuto a Genova, in quanto ha vestito la maglia del Grifone dal 2014 al 2017 per poi passare proprio al Torino. Rincon non ha trovato spazio in questa prima metà di stagione sotto la gestione di Juric ed è pronto a sposare questo nuovo progetto per rilanciarsi. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Roma, ...

Advertising

DiMarzio : .@sampdoria, si chiude per Tomas #Rincon: ultimi dettagli per il mediano del @TorinoFC_1906 - angeloinitaly : RT @DiMarzio: .@sampdoria, si chiude per Tomas #Rincon: ultimi dettagli per il mediano del @TorinoFC_1906 - cheobravo : RT @DiMarzio: .@sampdoria, si chiude per Tomas #Rincon: ultimi dettagli per il mediano del @TorinoFC_1906 - UCS1946 : RT @DiMarzio: .@sampdoria, si chiude per Tomas #Rincon: ultimi dettagli per il mediano del @TorinoFC_1906 - yassine01937035 : RT @DiMarzio: .@sampdoria, si chiude per Tomas #Rincon: ultimi dettagli per il mediano del @TorinoFC_1906 -