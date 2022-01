I migliori gol di dicembre 2021 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) dicembre è stato un mese pieno di gol. Forse ci scordiamo quanti sono stati, in 4 giornate spalmate in meno di 20 giorni. E quando ci sono tanti gol è facile che ce ne siano di belli. Prendiamo i gol dell’Inter: la squadra di Inzaghi è in un momento psicofisico così brillante che da sola avrebbe potuto costruire una classifica di gol belli più che valida. Abbiamo scelto di tenere solo il gol di Calhanoglu contro il Cagliari perché rappresenta il picco del giocatore più decisivo di questo periodo (vincitore anche del premio di giocatore del mese di dicembre AIC). Per il resto è una classifica in cui dominano i tiri da fuori, da quelli direttamente da calcio d’angolo a quelli disperati e vincenti. In attesa di scoprire quali gol ci porterà in dote il 2022, ecco i migliori dell’ultimo mese del 2021. Leggi su ultimouomo (Di mercoledì 5 gennaio 2022)è stato un mese pieno di gol. Forse ci scordiamo quanti sono stati, in 4 giornate spalmate in meno di 20 giorni. E quando ci sono tanti gol è facile che ce ne siano di belli. Prendiamo i gol dell’Inter: la squadra di Inzaghi è in un momento psicofisico così brillante che da sola avrebbe potuto costruire una classifica di gol belli più che valida. Abbiamo scelto di tenere solo il gol di Calhanoglu contro il Cagliari perché rappresenta il picco del giocatore più decisivo di questo periodo (vincitore anche del premio di giocatore del mese diAIC). Per il resto è una classifica in cui dominano i tiri da fuori, da quelli direttamente da calcio d’angolo a quelli disperati e vincenti. In attesa di scoprire quali gol ci porterà in dote il 2022, ecco idell’ultimo mese del

Advertising

zazoomblog : I migliori gol di dicembre 2021 - #migliori #dicembre - lUltimoUomo : Diversi tiri da fuori area ma anche un gol in rovesciata e uno da calcio d'angolo: che volete di più? - manu_99a : @VaroneCatello09 @86_longo Aldi è un trequartista non un mediano, poi non c'entrano i gol, per dire Bajrami ha 4 go… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Benvenuti al Nord! Tifosi, gol, e non solo... I migliori momenti del calcio nordico nel 2021 ?? - NandoPiscopo1 : @dello__98 Sono stati i due migliori in campo, 2 gol a testa. Fofana meglio -

Ultime Notizie dalla rete : migliori gol Allegri: "Morata non si muove dalla Juventus" "L'anno scorso ha fatto 21 gol, quest'anno già 7senza calci piazzati e il suo problema è che viene ... Per trovare un'alternativa, vorrebbe dire prendere uno tra i 4 - 5 migliori e non te li danno. Lui ...

Atalanta, Gasperini: 'Il mercato non è chiuso, Muriel...' Le migliori stagioni sono state quelle in cui è stato presente in tutte le gare, qualche volta ... Abbiamo trovato un buon equilibrio, ci ha portato a fare tanti gol, questo è quello più importante ...

Serie A, i migliori gol del mese di dicembre | L'Ultimo Uomo L'Ultimo Uomo Milan-Roma, tutti i duelli del match: Ibrahimovic sfida Abraham Ecco tutti i duelli della sfida tra il Milan e i giallorossi, in programma domani pomeriggio alle 18:30 a San Siro.

Serie A, Inzaghi allenatore del mese di dicembre Il tecnico dell'Inter riceverà il premio prima della gara contro la Lazio in programma domenica 9 dicembre alle 20.45 al Meazza ...

"L'anno scorso ha fatto 21, quest'anno già 7senza calci piazzati e il suo problema è che viene ... Per trovare un'alternativa, vorrebbe dire prendere uno tra i 4 - 5e non te li danno. Lui ...Lestagioni sono state quelle in cui è stato presente in tutte le gare, qualche volta ... Abbiamo trovato un buon equilibrio, ci ha portato a fare tanti, questo è quello più importante ...Ecco tutti i duelli della sfida tra il Milan e i giallorossi, in programma domani pomeriggio alle 18:30 a San Siro.Il tecnico dell'Inter riceverà il premio prima della gara contro la Lazio in programma domenica 9 dicembre alle 20.45 al Meazza ...