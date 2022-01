Gasp | “Musso e Palomini positivi | col Toro sarà difficile” E su Boga e Muriel…

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Zingonia. Tornano Toloi e Maehle, mancano all’appello gli infortunati Zapata e Gosens, Freuler squalificato, ma anche i duee Palomino“, come rivelaerini nella conferenza della vigilia di Atalanta-Torino. Intanto si ricomincia con un girone di ritorno diverso dall’andata. Meglio o peggio? Poteva essere una novità, potrebbe esser qualcosa di buono però il fatto che non ci siano scontri diretti alla fine non mi piace. Non è una bella cosa. La situazione? Come si riprende? Si va avanti ma siamo tutti dispiaciuti, c’è meno pubblico, ci sono più contagi ma meno gravità e calciatori per lo più asintomatici. Il mondo dello sport deve reagire come ha già fatto, è stata vincente la voglia di continuare . È già arrivato il primo colpo di mercato…è un ottimo calciatore, è giocatore di valore. Se ...

Advertising

infoitsport : Atalanta, Gasp sorride: riecco Maehle e Toloi. Attesa per Musso, dubbio Zapata -

Ultime Notizie dalla rete : Gasp Musso

BergamoNews.it

Non è mai banale, per Ivan Juric , affrontare il maestroe non sono state poche le volte in ... Uno di questi è verosimilmente il portiere, ma non c'è l'ufficialità perché la società ...... conseguenza di un gioco arioso voluto dall'allenatore Ivan Juric non a caso discepolo del. ...30) scenderà sul manto erboso priva degli acciaccati Zapata e Maelhe, di(positivo al Covid ...Ecco le parole del tecnico della Dea alla vigilia della sfida con i granata di Juric: "Lo conosco bene, sa come mettere in difficoltà tutti". E sul ...Muriel «resta un giocatore importantissimo». E sul calendario asimmetrico: «Non mi piacciono gli scontri diretti nella fase finale ...