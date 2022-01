Ex Milan – Piatek, niente Genoa: il polacco ad un passo dalla Fiorentina (Di giovedì 6 gennaio 2022) Secondo i colleghi di 'Sky Sport', Krzyzstof Piatek è pronto a far ritorno in Italia: l'ex attaccante del Milan andrà alla Fiorentina Leggi su pianetamilan (Di giovedì 6 gennaio 2022) Secondo i colleghi di 'Sky Sport', Krzyzstofè pronto a far ritorno in Italia: l'ex attaccante delandrà alla

Interismo8 : 1 Maggio 2022 Milan - Fiorentina 0 - 1 Piatek 94' Bum bum bum - ffranzaroli : @_enz29 Ovviamente il gol di Piatek a San Siro in milan Fiorentina non è nemmeno quotato - sportli26181512 : #Fiorentina, colpo #Piatek! A Firenze in prestito: L'ex Genoa e Milan ha scelto i viola per fare il vice di Vlahovi… - fant_chia_amor : RT @LucaBendoni: Gran colpo della #Fiorentina che riporta in Italia #Piatek, ex #Milan e #Genoa. Proprio i rossoblù ci avevano provato: ac… - LucaBendoni : Gran colpo della #Fiorentina che riporta in Italia #Piatek, ex #Milan e #Genoa. Proprio i rossoblù ci avevano prov… -

Fiorentina, colpo Piatek! A Firenze in prestito
Fiorentina scatenata sul mercato e dopo Ikoné è pronta ad accogliere anche l'ex Genoa Piatek. destinato alla partenza, e l'ha individuato nella punta ex Milan, finita nel mirino anche di Genoa e ...

Fiorentina: nuovo colpo per l'attacco, arriva Piatek
dopo l'acquisto di Jonathan Ikoné: si tratta dell'attaccante polacco, Krzysztof Piatek, già viola e lascerà l'Hertha Berlino per tornare in Italia dove ha già vestito le maglie di Genoa e Milan.

Ex Milan – Piatek, niente Genoa: il polacco ad un passo dalla Fiorentina
Krzysztof Piatek è pronto a tornare in Italia Il gioco di Italiano potrebbe rinvigorire anche l'ex Milan, che però partirà dietro a Vlahovic nelle gerarchie con sei mesi di tempo per guadagnarsi

Fiorentina, un pistolero per l'attacco: Piatek è vicinissimo
L'attaccante polacco torna in Serie A due anni dopo la sua esperienza al Milan: la Fiorentina brucia la concorrenza del Genoa

