Edoardo Riva a Caduta Libera 5 anni dopo la proposta di matrimonio

Leggi su ck12

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Questa sera all’appuntamento diche decreterà il campione del 2021 ci sarà anche l’ex campioneritorna a(screen Facebook)Poliziotto della scientifica, nel 2016 al programma di Gerry Scotti ha partecipato vincendo una cifra altissima, ben 87.750 euro, ma non è il totale. Questa vincita record l’ha ottenuta nella puntata del 30 marzo ma già due settimane prima si era portato a casa 18.500 euro. In occasione della prima vittoria aveva detto che con quei soldi avrebbe aiutato il padre a ristrutturare casa. Quando poi ci fu il secondo e più largo trionfo in termini ecomonici, aveva aggiunto un dettaglio che all’epoca lo portò alla ribalta del web: a seguito della vincita, disse, avrebbe ...