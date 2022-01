È deciso: si torna a scuola il 10 gennaio (Di mercoledì 5 gennaio 2022) AGI - Confermata la riapertura delle scuole entro il 10 gennaio. Al momento si discute se far partire la Dad alle superiori al terzo o al quarto caso positivo. È quanto si apprende durante la riunione in corso tra il governo e le regioni sulle nuove misure anti-Covid che approderanno in Consiglio dei ministri. Leggi su agi (Di mercoledì 5 gennaio 2022) AGI - Confermata la riapertura delle scuole entro il 10. Al momento si discute se far partire la Dad alle superiori al terzo o al quarto caso positivo. È quanto si apprende durante la riunione in corso tra il governo e le regioni sulle nuove misure anti-Covid che approderanno in Consiglio dei ministri.

Covid, ad Ascoli si torna a scuola il 10 gennaio Ascoli, 5 gennaio 2022 - Anche ad Ascoli slitta il ritorno a scuola. Come già successo in diversi comuni della Regione, l'amministrazione ha deciso di aspettare due giorni primi del suono della campan ...

