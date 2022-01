Covid: moglie Cassano, 'Antonio è in ospedale ma è vaccinato e sta bene' (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - Negli ultimi giorni anche Antonio Cassano è risultato positivo al Covid-19. L'ex calciatore ha passato gli ultimi giorni del 2021 e questo inizio 2022 in isolamento dopo aver contratto il virus, rispettando le normative per il contrasto alla pandemia. Nelle ultime ore le sue condizioni di salute sarebbero peggiorate rendendo necessario il ricovero presso il reparto malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. La conferma è arrivata dalla moglie Carolina Marcialis che su Instagram, ha spiegato che "Antonio è in ospedale e sta bene! E' vaccinato con due dosi e mi fa piacere che uno si sveglia la mattina e scrive quello che vuole", le parole della Marcialis contro le false notizie che parlavano del ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - Negli ultimi giorni ancheè risultato positivo al-19. L'ex calciatore ha passato gli ultimi giorni del 2021 e questo inizio 2022 in isolamento dopo aver contratto il virus, rispettando le normative per il contrasto alla pandemia. Nelle ultime ore le sue condizioni di salute sarebbero peggiorate rendendo necessario il ricovero presso il reparto malattie infettive dell'San Martino di Genova. La conferma è arrivata dallaCarolina Marcialis che su Instagram, ha spiegato che "è ine sta! E'con due dosi e mi fa piacere che uno si sveglia la mattina e scrive quello che vuole", le parole della Marcialis contro le false notizie che parlavano del ...

