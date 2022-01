**Covid: circolare Brunetta-Orlando su smart working, ‘al meglio con regole vigenti’** (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. (Adnkronos) – È stata firmata dai ministri per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e del Lavoro, Andrea Orlando, una circolare per sensibilizzare le amministrazioni pubbliche e i datori di lavoro privati a usare pienamente gli strumenti di flessibilità che le discipline di settore già consentono sul ricorso allo smart working. Lo rendono noto fonti di governo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. (Adnkronos) – È stata firmata dai ministri per la Pubblica amministrazione, Renato, e del Lavoro, Andrea, unaper sensibilizzare le amministrazioni pubbliche e i datori di lavoro privati a usare pienamente gli strumenti di flessibilità che le discipline di settore già consentono sul ricorso allo. Lo rendono noto fonti di governo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

