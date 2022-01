Concorso Scuola Secondaria Filosofia e Storia, classe A19: come prepararsi (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dopo la attesissima ripartenza del Concorso infanzia e primaria, anche il Concorso Ordinario Scuola Secondaria dovrebbe essere riavviato proprio nei primi mesi dell’anno. Nelle ultime settimane, infatti, il Ministero dell’Istruzione ha presentato ai sindacatile bozze dei nuovi regolamenti che disciplineranno i concorsi ordinari della Scuola, i quali recepiscono le novità introdotte col decreto Sostegni Bis. Le principali novità riguardano l’organizzazione della procedura di selezione, e prevedono l’eliminazione della preselettiva e la prova scritta composta da quesiti a risposta multipla. Concorso Ordinario Scuola Secondaria: prove e punteggi In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto contenente le modifiche alle prove ed il ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dopo la attesissima ripartenza delinfanzia e primaria, anche ilOrdinariodovrebbe essere riavviato proprio nei primi mesi dell’anno. Nelle ultime settimane, infatti, il Ministero dell’Istruzione ha presentato ai sindacatile bozze dei nuovi regolamenti che disciplineranno i concorsi ordinari della, i quali recepiscono le novità introdotte col decreto Sostegni Bis. Le principali novità riguardano l’organizzazione della procedura di selezione, e prevedono l’eliminazione della preselettiva e la prova scritta composta da quesiti a risposta multipla.Ordinario: prove e punteggi In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto contenente le modifiche alle prove ed il ...

