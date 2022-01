Chi è la moglie di Novak Djokovic, Jelena Djokovic (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ecco chi è e cosa fa Jelena Djokovic, la moglie di Novak Djokovic: celeberrimo tennista serbo, numero 1 della classifica ATP, considerato uno dei più forti di tutti i tempi. La moglie di Novak Djokovic si chiama Jelena Ristic ed è legata al tennista da moltissimi anni: i due si sono conosciuti alle scuole superiori quando entrambi frequentavano un istituto presso Belgrado e si sono fidanzati a soli 18 anni. Le loro strade si sono separate quando Novak è volato in Germania per frequentare un'accademia di tennis e Jelena si è trasferita a Milano per studiare presso la Bocconi. "La nostra relazione era come un film di fantascienza", Ha raccontato ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ecco chi è e cosa fa, ladi: celeberrimo tennista serbo, numero 1 della classifica ATP, considerato uno dei più forti di tutti i tempi. Ladisi chiamaRistic ed è legata al tennista da moltissimi anni: i due si sono conosciuti alle scuole superiori quando entrambi frequentavano un istituto presso Belgrado e si sono fidanzati a soli 18 anni. Le loro strade si sono separate quandoè volato in Germania per frequentare un'accademia di tennis esi è trasferita a Milano per studiare presso la Bocconi. "La nostra relazione era come un film di fantascienza", Ha raccontato ...

Advertising

andreafrugiuele : @mirkocalemme Il timing saranno anche cazzi suoi dopo che è stato messo alla porta. Chi lo contesta sarà contento c… - GigioSweet17 : @QueenPanziPa come dare in pasto alla cronaca chi,come dici tu,e io son d'accordo,l'unica persona che per ora non h… - roberto_picozzi : @TheMagicJackass Ma poi chi è sto Omacron? Ma chi lo vuole. Che se ne stia in Francia a fare il presidente con la moglie vecchia. - Serena40657446 : @Chicca_A22 E chi si sbilancerebbe sapendo che comunque lui sta con la moglie? Nessuno.....anche solo per orgoglio personale?? - Godivo2 : RT @Donato34266454: Questo sono io comunque... E si spiega il motivo del buco di culo di mia moglie: slabbrato e devastato... Chi ne vuole… -