Almeno 13 persone sono morte in un incendio a Philadelphia, negli Stati Uniti (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Mercoledì mattina si è sviluppato un incendio all’interno di un edificio di tre piani a Philadelphia, negli Stati Uniti: sono morte Almeno 13 persone, di cui 7 bambini, e Almeno due sono ferite. L’edificio, nel quartiere centrale di Fairmount, non Leggi su ilpost (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Mercoledì mattina si è sviluppato unall’interno di un edificio di tre piani a13, di cui 7 bambini, edueferite. L’edificio, nel quartiere centrale di Fairmount, non

Advertising

beppe_grillo : L'industria alimentare utilizza oltre il 70% dell’#acqua mondiale. Allo stesso tempo 3,6 miliardi di persone hanno… - Tg3web : Kazakistan, almeno 200 persone arrestate e decine di poliziotti feriti durante le proteste contro l'aumento dei pre… - stanzaselvaggia : A Milano le persone (ipoteticamente) in quarantena saranno almeno 2/3 volte tanto. Semplicemente, molte non sono ma… - LuciaDeVivo2 : RT @confundustria: La polizia del Kazakistan ha reso noto che durante le violente proteste di martedì in tutto il Paese contro l'aumento de… - serioouusly : Perché almeno lei si è dissociata apertamente? Dopo 4 mesi iniziamo stancarci di persone di 'ma si sai...' 'Ma dai… -

Ultime Notizie dalla rete : Almeno persone WhatsApp e la fake news del file 'India sta facendo' che formatta gli smartphone ...la bufala ormai sta circolando di telefono in telefono e ovviamente sta preoccupando tante persone. ... Almeno non questa volta. Almeno non con il video 'India sta facendo'. Si tratta soltanto dell'...

Che cosa sta succedendo in Kazakistan ... lo stesso luogo dove, nel dicembre 2011 , la polizia aveva aperto il fuoco contri i manifestanti, uccidendo almeno 16 persone. La scintilla che ha innescato i disordini è stata l'annuncio del ...

In India almeno 12 persone sono morte nella calca in un tempio induista Il Post Incendio in casa, almeno 13 morti a Philadelphia: bambini tra le vittime Un incendio in una casa nel quartiere di Fairmount a Philidelphia (Stati Uniti) ha causato la morte di tredici persone (numero non definitivo, potrebbero essere di più) e altre due sarebbero ferite. I ...

Usa: incendio in Colorado, 3 le persone disperse Almeno 991 case e altri edifici sono stati distrutti, ha detto Pelle: 553 a Louisville, 332 a Superior e 106 in parti prive di personalità giuridica della contea. Altre centinaia sono state danneggiat ...

...la bufala ormai sta circolando di telefono in telefono e ovviamente sta preoccupando tante. ...non questa volta.non con il video 'India sta facendo'. Si tratta soltanto dell'...... lo stesso luogo dove, nel dicembre 2011 , la polizia aveva aperto il fuoco contri i manifestanti, uccidendo16. La scintilla che ha innescato i disordini è stata l'annuncio del ...Un incendio in una casa nel quartiere di Fairmount a Philidelphia (Stati Uniti) ha causato la morte di tredici persone (numero non definitivo, potrebbero essere di più) e altre due sarebbero ferite. I ...Almeno 991 case e altri edifici sono stati distrutti, ha detto Pelle: 553 a Louisville, 332 a Superior e 106 in parti prive di personalità giuridica della contea. Altre centinaia sono state danneggiat ...