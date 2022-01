Alan Wake Remastered | supporto all’auto HDR su Xbox con l’ultimo aggiornamento

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Remedy Entertainement ha rilasciato un sostanziosoper: ora l’auto HDR è disponibile sulle consoledi Remedy Entertainment è stato rilasciato lo scorso anno riscuotendo un solido successo di critica e commerciale (qui trovate la nostra recensione) e mentre il gioco consiste in un pacchetto abbastanza completo in termini di miglioramenti visivi apportati, un nuovoha ulteriormente migliorato il tutto, aggiungendo ilHDR suSeries X/S. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.: ...

Remastered di Remedy Entertainment è stato lanciato lo scorso anno riscuotendo un grande successo di critica e commerciale, e mentre il gioco è un pacchetto abbastanza completo in termini di ...