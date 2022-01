Tournée 4 Trampolini 2022 oggi, Innsbruck: orari, programma, tv, streaming gara (Di martedì 4 gennaio 2022) Grande attesa in quel di Innsbruck per lo svolgimento della terza tappa valevole per la Tournée dei 4 Trampolini 2021-2022, prevista quest’oggi dalle ore 13.30 con il consueto sistema KO. Il Large Hill austriaco HS130 ospiterà una gara potenzialmente già decisiva per l’assegnazione dell’Aquila d’Oro, con Ryoyu Kobayashi che può affondare l’allungo definitivo in testa alla classifica della manifestazione. Il giapponese, divenuto anche leader di Coppa del Mondo dopo il successo di Garmisch, ha un vantaggio di 13.2 punti sul norvegese Marius Lindvik, 17.7 sullo sloveno Lovro Kos e 21.1 sul tedesco Markus Eisenbichler quando mancano quattro salti al termine del 70° Vierschanzentournee. La terza competizione della Tournée, prevista quest’oggi a partire ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) Grande attesa in quel diper lo svolgimento della terza tappa valevole per ladei 42021-, prevista quest’dalle ore 13.30 con il consueto sistema KO. Il Large Hill austriaco HS130 ospiterà unapotenzialmente già decisiva per l’assegnazione dell’Aquila d’Oro, con Ryoyu Kobayashi che può affondare l’allungo definitivo in testa alla classifica della manifestazione. Il giapponese, divenuto anche leader di Coppa del Mondo dopo il successo di Garmisch, ha un vantaggio di 13.2 punti sul norvegese Marius Lindvik, 17.7 sullo sloveno Lovro Kos e 21.1 sul tedesco Markus Eisenbichler quando mancano quattro salti al termine del 70° Vierschanzentournee. La terza competizione della, prevista quest’a partire ...

Advertising

Eurosport_IT : 'MA CHE ROBA È QUESTA' ?????? Ancora Kobayashi show: strepitoso salto da 143m che vale la vittoria della seconda tapp… - _Sport_Calcio_ : Pronti per una nuova giornata di sport invernali? Il menu prevede il Tour de Ski in Val di Fiemme e la Tournée dei… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Pronti per una nuova giornata di sport invernali? Il menu prevede il Tour de Ski in Val di Fiemme e la Tournée dei 4 Tram… - Eurosport_IT : Pronti per una nuova giornata di sport invernali? Il menu prevede il Tour de Ski in Val di Fiemme e la Tournée dei… - zazoomblog : Tournée 4 Trampolini 2022 oggi Innsbruck: orari programma tv streaming qualificazioni - #Tournée #Trampolini… -

Ultime Notizie dalla rete : Tournée Trampolini Tournée 4 Trampolini Innsbruck 2022: gli accoppiamenti del sistema KO per la gara. Bresadola contro Leyhe Accoppiamento molto complesso purtroppo in casa Italia per Giovanni Bresadola , ottimo 27° (anche grazie a condizioni meteo favorevoli) in qualificazione, che dovrà però vedersela da sfavorito con il ...

Tournée 4 Trampolini 2022, Kobayashi domina la qualificazione di Innsbruck. Bravissimo Bresadola, 27°! Da segnalare tra gli accoppiamenti più interessanti quello tra il tedesco Markus Eisenbichler (quarto nella Tournée a - 21 punti dalla vetta) ed il giovane austriaco Daniel Tschofenig, ...

Classifica Tournée 4 Trampolini 2022: Kobayashi tenta la fuga dopo Garmisch-Partenkirchen OA Sport Accoppiamento molto complesso purtroppo in casa Italia per Giovanni Bresadola , ottimo 27° (anche grazie a condizioni meteo favorevoli) in qualificazione, che dovrà però vedersela da sfavorito con il ...Da segnalare tra gli accoppiamenti più interessanti quello tra il tedesco Markus Eisenbichler (quarto nellaa - 21 punti dalla vetta) ed il giovane austriaco Daniel Tschofenig, ...