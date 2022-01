Rapimento Moro: all’asta il volantino originale delle Br che rivendicò il sequestro e la strage di via Fani (Di martedì 4 gennaio 2022) Il “volantino originale” con il quale le Brigate rosse annunciarono il Rapimento di Aldo Moro (Maglie, 23 settembre 1916 – Roma, 9 maggio 1978) e l’uccisione della sua scorta in via Fani il 16 marzo 1978, è finito all’asta. Si tratta del lotto numero 43 del catalogo “Autografi & Memorabilia: musica, cinema, calcio, sport, storia e una selezione di manifesti pubblicitari d’epoca”, proposto con una vendita online dalla casa d’aste Bertolami Fine Arts di Roma. L’asta si chiuderà il 18 gennaio 2022. Il volantino, con 80 righe di testo scritte su entrambe le facciate, ciclostilato su carta (misura circa cm.33×22), distribuito all’indomani del Rapimento dello statista democristiano – questo fu il primo di una serie di comunicati che seguirono fino ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 4 gennaio 2022) Il “” con il quale le Brigate rosse annunciarono ildi Aldo(Maglie, 23 settembre 1916 – Roma, 9 maggio 1978) e l’uccisione della sua scorta in viail 16 marzo 1978, è finito. Si tratta del lotto numero 43 del catalogo “Autografi & Memorabilia: musica, cinema, calcio, sport, storia e una selezione di manifesti pubblicitari d’epoca”, proposto con una vendita online dalla casa d’aste Bertolami Fine Arts di Roma. L’asta si chiuderà il 18 gennaio 2022. Il, con 80 righe di testo scritte su entrambe le facciate, ciclostilato su carta (misura circa cm.33×22), distribuito all’indomani deldello statista democristiano – questo fu il primo di una serie di comunicati che seguirono fino ...

