Non mi lasciare, la conferenza stampa della fiction Rai con Vittoria Puccini e Alessandro Roja (Di martedì 4 gennaio 2022) A partire da lunedì 10 gennaio 2022, andrà in onda su RaiUno Non mi lasciare, una serie thriller suddivisa in quattro serate ambientata a Venezia. Il poliziesco che terrà col fiato sospeso lo spettatore conducendolo dalle calli e i canali del capoluogo veneto fino alle nebbie del Polesine, porta sul piccolo schermo per la prima volta insieme, gli attori Vittoria Puccini – nelle vesti del vice questore Elena Zonin – e Alessandro Roja, nel ruolo del poliziotto Daniele Vianello, a cui si affianca Sarah Felberbaum nella parte di Giulia Lari. Prodotto da Rai fiction e da Paypermoon Italia, con la collaborazione della francese Canal+, Non mi lasciare racconta una storia contemporanea, moderna il cui tema centrale sono i reati informatici e i crimini contro ... Leggi su velvetmag (Di martedì 4 gennaio 2022) A partire da lunedì 10 gennaio 2022, andrà in onda su RaiUno Non mi, una serie thriller suddivisa in quattro serate ambientata a Venezia. Il poliziesco che terrà col fiato sospeso lo spettatore conducendolo dalle calli e i canali del capoluogo veneto fino alle nebbie del Polesine, porta sul piccolo schermo per la prima volta insieme, gli attori– nelle vesti del vice questore Elena Zonin – e, nel ruolo del poliziotto Daniele Vianello, a cui si affianca Sarah Felberbaum nella parte di Giulia Lari. Prodotto da Raie da Paypermoon Italia, con la collaborazionefrancese Canal+, Non miracconta una storia contemporanea, moderna il cui tema centrale sono i reati informatici e i crimini contro ...

Advertising

Raiofficialnews : “Questa serie è una bella sfida, affronta un tema che il Servizio Pubblico doveva affrontare. La tv non deve rimuo… - Raiofficialnews : Una nuova serie thriller ambientata a Venezia. Una storia realistica sui reati informatici e i crimini contro l’inf… - Raiofficialnews : “I personaggi di #NonMiLasciare sono estremamente contemporanei, con fragilità personali che riguardano tutti noi:… - Henry_whites : RT @barbarab1974: Insisto per l’obbligo. Voglio che vadano in fondo sti falliti. Devono andare in fondo adesso! non penseranno di lasciare… - LucaParry85 : Ho intenzione di organizzare dei party grazie per il consiglio appena andrò a roma non mancherò di farci visita e l… -