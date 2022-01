No Vax, Giusy Barbato uccisa dal virus a 37 anni: l'Asl aveva più volte invitato la famiglia a vaccinarsi (Di martedì 4 gennaio 2022) Morta di covid a soli 37 anni, non si era mai vaccinata. 'Tutti i componenti della famiglia sono stati più volte invitati a vaccinarsi, senza esito'. Così la Asl Napoli 2 Nord , competente sul ... Leggi su leggo (Di martedì 4 gennaio 2022) Morta di covid a soli 37, non si era mai vaccinata. 'Tutti i componenti dellasono stati piùinvitati a, senza esito'. Così la Asl Napoli 2 Nord , competente sul ...

