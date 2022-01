Melodity - L' ecosistema Web3 per l' industria musicale che scatena la creatività con play-to-earn | listen-to-earn | NFTs e Metaverso

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 4 gennaio 2022) MILANO, 4 gennaio 2022 /PRNewswire/Conl'sta compiendo un enorme passo avanti verso l'economia decentralizzata e creando un'infrastruttura di monetizzazione Web 3.0 che supporterá il settore in modi completamente nuovi. Per fare ciò,sta costruendo un interoche comprende piattaforme con modelli di-to-(L2E),-to-(P2E) e Metaverse basate su una blockchain proprietaria e che aprirá nuove opportunità a musicisti, professionisti, fan e amanti della musica. Tre delle piattaforme integrate sono DoMeta, DoDuet e DoMart. DoMeta è unquasi completamente orientato alla musica, in cui gli utenti possono ...