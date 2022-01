FESTIVAL DI SANREMO | GIANNI MORANDI RIMANE IN GARA LA NOTA UFFICIALE DELLA RAI

(Di martedì 4 gennaio 2022) “In merito alla diffusione involontaria del brano di, inal 72moCanzone di, la Direzione artistica in accordo con Rai1 non ritiene di dover escludere la suddetta canzone”, si legge in unadi Viale Mazzini. “Si è trattato di un puro inconveniente tecnico, dovuto alla necessità didi portare un tutore alla mano destra che ha subito diversi interventi a seguito dell’incidente occorsogli alcuni mesi fa”, prosegue il comunicato che confermain. L’impedimento al movimentomano ha determinato l’errore per cuiha messo in rete il back stage che stava vedendo privatamente.non è mai ...

A un mese esatto dall'inizio deldisi apre il primo caso dell'edizione, che vede protagonista Gianni Morandi . Il suo inedito - Apri tutte le porte - è finito per sbaglio sui social network e ora il cantautore ...Anche quest'anno in vista della messa in onda deldii contagi iniziano ad aumentare. Tra il pubblico inizia a farsi sempre più insistente l'ipotesi che la kermesse canora più famosa d'Italia venga di nuovo posticipata , così come è ...Gianni Morandi rischia la squalifica dal Festival di Sanremo 2022, ma perché? Scopri i dettagli all'interno dell'articolo!Gianni Morandi avrebbe pubblicato per sbaglio su Facebook un video in cui si sentirebbe la sua canzone di Sanremo 2022 scritta da Jovanotti.