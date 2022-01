Enrico Mentana, l’annuncio fa impazzire il web (Di martedì 4 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Enrico Mentana lascia tutto il web di stucco, poche ore fa è tornato sui social con un annuncio che ha fatto letteralmente impazzire tutti. Tutte le sere torna in onda con la conduzione del giornale di La7 che ormai da tanto tempo ha ottenuto una nuova vita e un nuovo successo che non ha nulla Leggi su youmovies (Di martedì 4 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.lascia tutto il web di stucco, poche ore fa è tornato sui social con un annuncio che ha fatto letteralmentetutti. Tutte le sere torna in onda con la conduzione del giornale di La7 che ormai da tanto tempo ha ottenuto una nuova vita e un nuovo successo che non ha nulla

Advertising

ibtwyhsb : RT @AlexFatatis: Il Presidente Fico convoca la @MaratonaMentana ed i suoi fedeli @maratonetiLa7 per il 24 gennaio alle 14:30. @Mentana_Enri… - JL5714 : Non solo...riporta direttamente a quello squallido 'pseudo giornalista' a nome Enrico Mentana. - AlexFatatis : Il Presidente Fico convoca la @MaratonaMentana ed i suoi fedeli @maratonetiLa7 per il 24 gennaio alle 14:30.… - MasterblogBo : L'edizione della notte del Tg diretto da Enrico Mentana #Attualità #TGLa7 - MasterblogBo : L'informazione della testata giornalistica di LA7 diretta da Enrico Mentana #Attualità #TGLa7 -

Ultime Notizie dalla rete : Enrico Mentana Minacce No Vax, Cremona diventa un caso nazionale Dopo il tweet di Myrta Merlino , popolare conduttrice di La7, anche Enrico Mentana ha dato risalto all'episodio condividendo sui propri canali la notizia rilanciata da Open, il sito da lui stesso ...

2022: l'anno dell'elezione del Presidente delle Repubblica? No quello delle super bollette... Vedrete Mentana dedicarvi non stop, Rete 4 prendere posizione a favore di questo o di quel ... l'ENI, nato nel dopoguerra dal genio di Enrico Mattei proprio per fornire idrocarburi, soprattutto metano ...

Enrico Mentana, l’annuncio fa impazzire il web YouMovies Enrico Mentana, l’annuncio fa impazzire il web Enrico Mentana lascia tutto il web di stucco, poche ore fa è tornato sui social con un annuncio che ha fatto letteralmente impazzire tutti.

Brusca parla in tv: "Riina era diabolico, ci faceva convivere e ci metteva in contrasto" Domani sera su La7 lo speciale sul capo dei capi di Corleone. Giletti: "Con questo documentario il quadro è più completo. Perché sono i mafiosi che parlano, gli uomini più vicini a lui" ...

Dopo il tweet di Myrta Merlino , popolare conduttrice di La7, ancheha dato risalto all'episodio condividendo sui propri canali la notizia rilanciata da Open, il sito da lui stesso ...Vedretededicarvi non stop, Rete 4 prendere posizione a favore di questo o di quel ... l'ENI, nato nel dopoguerra dal genio diMattei proprio per fornire idrocarburi, soprattutto metano ...Enrico Mentana lascia tutto il web di stucco, poche ore fa è tornato sui social con un annuncio che ha fatto letteralmente impazzire tutti.Domani sera su La7 lo speciale sul capo dei capi di Corleone. Giletti: "Con questo documentario il quadro è più completo. Perché sono i mafiosi che parlano, gli uomini più vicini a lui" ...