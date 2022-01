Djokovic parte per Melbourne, farà gli Australian Open (Di martedì 4 gennaio 2022) Novak Djokovic sarà presente agli Australian Open dopo aver ottenuto un`esenzione medica dal governo dello stato di Vittoria. E` stato lo stesso numero uno al mondo a comunicare la notizia attraverso il suo account personale Instagram dove ha postato una foto dell`aeroporto dove si dirigerà poi a Melbourne per prepararsi per l`Australian Open, cercando di conquistare il decimo successo al Melbourne Park.Il tennista serbo ha scritto: "Buon anno a tutti! Auguro a tutti voi salute, amore e felicità che sia in ogni momento presente e che possiate sentire amore e rispetto l`uno per l`altro in questo meraviglioso pianeta. Ho passato momenti fantastici con i miei cari durante la pausa e ora mi dirigerò a Melbourne con un`esenzione. Buon 2022!". Il regolamento ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 4 gennaio 2022) Novaksarà presente aglidopo aver ottenuto un`esenzione medica dal governo dello stato di Vittoria. E` stato lo stesso numero uno al mondo a comunicare la notizia attraverso il suo account personale Instagram dove ha postato una foto dell`aeroporto dove si dirigerà poi aper prepararsi per l`, cercando di conquistare il decimo successo alPark.Il tennista serbo ha scritto: "Buon anno a tutti! Auguro a tutti voi salute, amore e felicità che sia in ogni momento presente e che possiate sentire amore e rispetto l`uno per l`altro in questo meraviglioso pianeta. Ho passato momenti fantastici con i miei cari durante la pausa e ora mi dirigerò acon un`esenzione. Buon 2022!". Il regolamento ...

