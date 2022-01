(Di martedì 4 gennaio 2022) Il nuovo anno è iniziato e quella di domani seral’occasione del debutto su TBS. Un momento, che si accompagna alla capacitàcompagnia di mettere in piedi feud e match di altissimo profilo., intervistato da Fite Tv, ha spiegato come ila suo modo decisivo per la AEW. Le parole di“È bello vedere Tony ragionare sul futuroAEW. Sui giovani, sui nuovi volti. Si sta creando una divisione tra gli original e una nuova generazione di atleti. Questo crea grandi storie, grandi match, grandi wrestler. Credo che ilpiùe di maggior successoAEW. Non lo dico per ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Cody Rhodes: “Il 2022 sarà l’anno più importante della AEW” - - zazoomblog : AEW: Cody Rhodes parla delle reazioni negative dei fan nei suoi confronti - #Rhodes #parla #delle #reazioni… - Zona_Wrestling : #WWE AEW: Cody Rhodes è riuscito a difendere il titolo TNT a Rampage? Ecco com'è andata - - TSOWrestling : Una chiara ammissione del turn heel secondo Jim Cornette #TSOW #TSOS - TSOWrestling : 'Non capiresti' #TSOW #TSOS -

Ultime Notizie dalla rete : Cody Rhodes

Adam Cole & Young Bucks VINCITORI: Christian Cage, Jungle Boy & Luchasaurus Tag Team Match:& PAC vs Malakai Black & Andrade El Idolo VINCITORI:& PAC AEW Women's World ...Infine, tre sfide che potrebbero rivelarsi davvero brutali viste le rivalità emerse negli scorsi mesi: Pac &vs Malakai Black & Andrade El Idolo, Darby Allin vs MJF e CM Punk vs Eddie ...Ad AEW Battle of the Belts vedremo il rematch tra il campione TNT Cody Rhodes e Sammy Guevara con il titolo in palio.Home; Global News; wrestling; Nell’ultima edizione di FITE in Focus, il nuovo campione TNT, che ha da poco strappato il titolo a Sammy Guevara, con il pubblico diviso a metà tr ...