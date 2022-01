Bufera Gf Vip, Signorini lascia il programma e si scaglia contro la produzione: “Così non vado avanti, è successa una cosa troppo brutta” (Di martedì 4 gennaio 2022) Ieri notte è stata davvero una puntata assurda del GF vip. Signorini ha letteralmente perso la pazienza e ha minacciato di lasciare la conduzione se la produzione non prenderà provvedimenti contro i ragazzi di questa edizione “saccenti e maleducati”. La sfuriata di Signorini è avvenuta dopo le nomitation, che sono state tra le più dure e confusionare nella storia del programma. Ma non solo la serata è davvero finite male ma durante l’intera diretta sono volate parolacce e insulti tanto che Signorini non è riuscito a tenere a freno le lingue dei suoi vipponi, che l’hanno stoppato più di una volta. Ma vediamo cos’è successo di grave GF Vip, diretta fuori controllo: Lulù fa nera Soleil, Miriana inchioda Katia Si accendono gli scontri nella prima diretta ... Leggi su cityroma (Di martedì 4 gennaio 2022) Ieri notte è stata davvero una puntata assurda del GF vip.ha letteralmente perso la pazienza e ha minacciato dire la conduzione se lanon prenderà provvedimentii ragazzi di questa edizione “saccenti e maleducati”. La sfuriata diè avvenuta dopo le nomitation, che sono state tra le più dure e confusionare nella storia del. Ma non solo la serata è davvero finite male ma durante l’intera diretta sono volate parolacce e insulti tanto chenon è riuscito a tenere a freno le lingue dei suoi vipponi, che l’hanno stoppato più di una volta. Ma vediamo cos’è successo di grave GF Vip, diretta fuorillo: Lulù fa nera Soleil, Miriana inchioda Katia Si accendono gli scontri nella prima diretta ...

