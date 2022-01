Australian Open, Novak Djokovic ci sarà: “Ho avuto un’esenzione” (Di martedì 4 gennaio 2022) Novak Djokovic vola in Australia per prendere parte all'Australian Open. Il numero 1 al mondo non si è sottoposto al vaccino contro il Covid-19 e per questo nelle ultime settimane la sua partecipazione al primo Slam dell’anno era in... Leggi su today (Di martedì 4 gennaio 2022)vola in Australia per prendere parte all'. Il numero 1 al mondo non si è sottoposto al vaccino contro il Covid-19 e per questo nelle ultime settimane la sua partecipazione al primo Slam dell’anno era in...

Advertising

HuffPostItalia : Novak Djokovic sarà agli Australian Open, un medico lo esenta dal vaccino - sportface2016 : Esenzione per Novak #Djokovic: potrà giocare gli #AustralianOpen. L'annuncio su Instagram - repubblica : Tennis, Djokovic sara' agli Australian Open: concessa esenzione medica per il vaccino - CatelliRossella : Tennis: permesso speciale,Djokovic in campo agli Australian Open - Tennis - ANSA - Biancamim : RT @PBerizzi: Non accadrà ma vorrei che tutti gli altri tennisti in cartellone agli Australian Open - che hanno rispettato le regole e si s… -