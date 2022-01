Atp Cup 2022, programma e ordine di gioco mercoledì 5 gennaio (Di martedì 4 gennaio 2022) Tutto pronto per la quinta giornata all‘Atp Cup 2022 con quattro confronti da non perdere in programma sui due campi prima a mezzanotte, poi alle 7:30. Si parte con Norvegia-Cile: Viktor Durasovic e Alejandro Tabilo i primi a sfidarsi, per poi lasciare spazio alla sfida tra Casper Ruud e Cristian Garin. A seguire, nella Ken Rosewall Arena, spazio a Serbia-Spagna con Carreno Busta e Bautista Agut che se la vedranno rispettivamente contro Krajinovic e Lajovic. Alla Qudos Bank Arena spazio poi a Polonia-Argentina e Grecia-Georgia. Kamil Majchrzak e Federico Delbonis aprono le danze a mezzanotte. Dalle 7:30 attesa per vedere all’opera Stefanos Tsitsipas. programma e ordine di gioco Notte tra martedì 4 e mercoledì 5 gennaio Ken Rosewall Arena, a partire dalle ... Leggi su sportface (Di martedì 4 gennaio 2022) Tutto pronto per la quinta giornata all‘Atp Cupcon quattro confronti da non perdere insui due campi prima a mezzanotte, poi alle 7:30. Si parte con Norvegia-Cile: Viktor Durasovic e Alejandro Tabilo i primi a sfidarsi, per poi lasciare spazio alla sfida tra Casper Ruud e Cristian Garin. A seguire, nella Ken Rosewall Arena, spazio a Serbia-Spagna con Carreno Busta e Bautista Agut che se la vedranno rispettivamente contro Krajinovic e Lajovic. Alla Qudos Bank Arena spazio poi a Polonia-Argentina e Grecia-Georgia. Kamil Majchrzak e Federico Delbonis aprono le danze a mezzanotte. Dalle 7:30 attesa per vedere all’opera Stefanos Tsitsipas.diNotte tra martedì 4 eKen Rosewall Arena, a partire dalle ...

