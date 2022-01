Al via la prima puntata di “Primo Appuntamento” con Flavio Montrucchio: cosa succederà? (Di martedì 4 gennaio 2022) Tutto pronto per la prima puntata di “Primo Appuntamento” il reality sull’amore presentato da Flavio Montrucchio, ex concorrente della seconda edizione del Grande Fratello. Ritorna stasera alle 21:20 su Real Time. La sesta edizione del dating show si preannuncia ricca di sorprese. Come funziona “Primo Appuntamento” “Primo Appuntamento” si prefigge di far incontrare perfetti sconosciuti in un Appuntamento al buio. Presso l’elegante ristorante Geco della Capitale italiana, avranno a disposizione una cena molto raffinata, serviti dal barman Fulvio e dal maître Alessandro Pipero. Realizzato da Stand by me per Discovery Italia, “Primo Appuntamento” dà l’opportunità ai ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 4 gennaio 2022) Tutto pronto per ladi “” il reality sull’amore presentato da, ex concorrente della seconda edizione del Grande Fratello. Ritorna stasera alle 21:20 su Real Time. La sesta edizione del dating show si preannuncia ricca di sorprese. Come funziona “” “” si prefigge di far incontrare perfetti sconosciuti in unal buio. Presso l’elegante ristorante Geco della Capitale italiana, avranno a disposizione una cena molto raffinata, serviti dal barman Fulvio e dal maître Alessandro Pipero. Realizzato da Stand by me per Discovery Italia, “” dà l’opportunità ai ...

