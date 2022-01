WhatsApp, è ora di dire addio a molti cellulari tra iPhone, Samsung ed altri: ecco quelli che saranno inutilizzabili nel 2022 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Obsolescenza programmata o fisiologica dipartita? Quel che è certo, è che nel 2022 la lista dei dispositivi non più supportati dall’app di IM più famosa e utilizzata al mondo è corposa, e vanta nomi illustri tra iPhone, Samsung e… WhatsApp: addio a questi dispositivi nel 2022 – 03012022 www.computermagazine.itCon l’arrivo del nuovo anno, sopraggiunge la fatidica lista dei dispositivi che non verranno più supportati dall’app di IM più popolare al mondo, WhatsApp. Come accade da ormai diverso tempo, ad ogni giro intorno al Sole viene aggiornata la lista degli smartphone che, fisiologicamente, non verranno più supportati dagli sviluppatori di Meta. Quest’anno più di ogni altro i nomi protagonisti dell’elenco sono illustri: dagli iPhone di ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 3 gennaio 2022) Obsolescenza programmata o fisiologica dipartita? Quel che è certo, è che nella lista dei dispositivi non più supportati dall’app di IM più famosa e utilizzata al mondo è corposa, e vanta nomi illustri trae…a questi dispositivi nel– 0301www.computermagazine.itCon l’arrivo del nuovo anno, sopraggiunge la fatidica lista dei dispositivi che non verranno più supportati dall’app di IM più popolare al mondo,. Come accade da ormai diverso tempo, ad ogni giro intorno al Sole viene aggiornata la lista degli smartphone che, fisiologicamente, non verranno più supportati dagli sviluppatori di Meta. Quest’anno più di ogni altro i nomi protagonisti dell’elenco sono illustri: daglidi ...

noordungp : RT @mariannaaprile: Ora mi ha bloccato. Ma sta scrivendo ai miei contatti e ad alcuni sta chiedendo il numero dì telefono per un gruppo wha… - edilgiambarresi : RT @mariannaaprile: Ora mi ha bloccato. Ma sta scrivendo ai miei contatti e ad alcuni sta chiedendo il numero dì telefono per un gruppo wha… - papagnol : @aedan83 il 'non disturbare' sul telefono e #whatsapp business con i messaggi di risposta automatici sono la SALVEZ… - Sbonini51 : RT @mariannaaprile: Ora mi ha bloccato. Ma sta scrivendo ai miei contatti e ad alcuni sta chiedendo il numero dì telefono per un gruppo wha… - mycattivastrada : RT @mariannaaprile: Ora mi ha bloccato. Ma sta scrivendo ai miei contatti e ad alcuni sta chiedendo il numero dì telefono per un gruppo wha… -