VIDEO Dakar 2022 | le immagini più spettacolari della seconda tappa

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Lo spettacolo non è mancato nella, evento che in questi si sta svolgendo nel deserto dell’Arabia Saudita. Auto, moto, camion e quad hanno lasciato Jeddah ed ora si stanno dirigendo verso Riyadh, snodocorsa. La carovana si è spostata quest’oggi da Hail ad Al Artawiya, prova che originariamente era considerata come ‘Marathon’. Gli organizzatori hanno modificato il piano originale in seguito alle perturbazioni avute nei pressi del bivacco di partenza. L’appuntamento è per domani con il trasferimento da Al Artawiya ad Al Qaysumah. Le dune ed il deserto potrebbero riservare parecchie sorprese tra auto, quad e moto, le tre classi che al momento appaiono le più incerte. La Russia, invece, domina come da pronostico tra i camion....

Advertising

corsedimoto : VIDEO DAKAR - Danilo Petrucci oggi KO per un guaio meccanico. Domani ripartirà, pur fuori classifica. Ma gli è succ… - motosprint : #Dakar: Lavori in corso sulla moto di #DaniloPetrucci ?? Video live dal bivacco ?? #KTM - Mtaylorcrew : RT @redbullITA: Noi dopo aver superato queste vacanze ?? Seguite la #Dakar2022 con noi #RedBull #TiMetteLeALI #Dakar - Eurosport_IT : Avete mai vissuto la Dakar dalla prospettiva dei piloti? Date un'occhiata qui?? - Marcello_Gatto : RT @RaiSport: ?? #AlAttiyah vince anche la seconda tappa Il qatariota precede il francese #Loeb e il ceco #Prokop. Nelle moto vince #Sanders… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Dakar

...proprio lui a raccontare le difficoltà riscontrate oggi attraverso unsui social network. Picco: "Ho testato l'airbag, funziona bene" In mezzo al deserto, chiusi in tenda, i piloti della...Infine, uno sguardo sugli obiettivi che Audi si pone in questa: "È la nostra prima, quindi dobbiamo ancora incamerare dati ed esperienza. L'obiettivo rimane arrivare alla fine, le ...Lo spettacolo non è mancato nella seconda tappa della Dakar 2022, evento che in questi si sta svolgendo nel deserto dell'Arabia Saudita. Auto, moto, camion e quad hanno lasciato Jeddah ed ora si stann ...Bruttissimo episodio durante la seconda tappa della Dakar. Sta circolando in queste ore un video in rete che ha come protagonista il sudafricano del team Toyota Gazoo Racing Giniel de Villiers. Dopo ...