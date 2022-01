Venezia | ecco Cuisance | è ufficiale | arriva dal Bayern Monaco

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Colpo di mercato del. Il club “comunica che è stato definito l’acquisto del centrocampista francese Michaël, 22 anni, dall’FCha firmato un contratto con scadenza 30 Giugno 2025“. Come spiega il club lagunare, il giocatore “nella sua stagione d’esordio al, ha collezionato 10 presenze, di cui tre da titolare, prestazioni adornate da giocate come quella che ha portato allo straordinario gol contro il Wolfsburg nell’ultimo turno di campionato, contribuendo così ai successi di una storica stagione in cui i bavaresi andranno a vincere Bundesliga, Coppa di Germania e UEFA Champions League. La stagione successiva, ilha prestatoall’Olympique Marsiglia, dove il francese ha collezionato 23 ...

Advertising

sportface2016 : #Venezia, ufficiale l'arrivo di #Cuisance - LeBombeDiVlad : ? UFFICIALE - #Venezia, ecco #Cuisance ?? Il centrocampista arriva dal #BayernMonaco #LeBombeDiVlad #LBDV… - nuova_venezia : Il 2022 parte con molti volti “nostrani” pronti a conquistare il pubblico del piccolo schermo, abbiamo provato a ri… - nuova_venezia : Blitz dei carabinieri in un casa di campagna di Anguillara: in un container scoperti pistole, mitra, un fucile a po… - nuova_venezia : Al bando sul primo finanziamento diretto hanno partecipato dodici società e il contributo pubblico coprirà il 90 pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia ecco

La Nuova Venezia

... visto che erano già entrate in giallo Liguria, Marche, Veneto, FriuliGiulia, Calabria e ... e le adesioni saranno sottoscritte attraverso il sistema tessera sanitaria (dove sono ...Commenta per primola designazione arbitrale di Salernitana -: SALERNITANA -h. 18.30 SACCHI LIBERTI - SCHIRRU IV: COSSO VAR: ORSATO AVAR: TEGONIVenezia, ecco Cuisance è ufficiale: arriva dal Bayern Monaco, è stato anche al Marsiglia. Contratto fino al 2025, i dettagli ...In zona gialla c’erano, infatti, già Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, PA Bolzano, PA Trento e Veneto. Si entra in zona arancione con il 30% di ricoveri in area medica e il 20% in rian ...